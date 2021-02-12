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"الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين

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"الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين "الاتفاق" يجري تدريباً استرجاعياً.. و"الربيعي" يخضع لأشعة الرنين
قاده المدرب الوطني خالد العطوي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباً استرجاعياً، اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي بعد تغلبه يوم أمس على أبها بنتيجة 1/4.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي، قد اشتمل على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة أبها، والتي تخللها جري حول الملعب وتمديد العضلات، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشهد التدريب غياب لاعب الوسط محمد الكويكبي، بإذن من إدارة الفريق لظرف اضطراري، فيما سيخضع المدافع سعيد الربيعي إلى أشعة الرنين؛ للكشف عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة أبها ودفعته لعدم استكمال اللقاء.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني يوم غدٍ السبت راحة للاعبي الفريق قبل أن تستأنف التدريبات مساء يوم الأحد؛ تحضيراً لمواجهة الهلال يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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