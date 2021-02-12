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وفرنسا تبحثان التعاون في مجال الأمن

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روسيا وفرنسا تبحثان التعاون في مجال الأمن وفرنسا تبحثان التعاون في مجال الأمن

مصراوي Masrawy

06:00 م الجمعة 12 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

بحث سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، في موسكو، مع نظيره الفرنسي ستيفان بويون، التفاعل والتعاون بين موسكو وباريس في مجال الأمن.

وجاء في بيان لمجلس الأمن الوطني الروسي: "سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، التقى في موسكو مع الأمين العام للدفاع والأمن القومي الفرنسي ستيفان بويون.. وناقشا قضايا تعزيز التعاون بين موسكو وباريس في مجال الأمن".

وأضاف البيان، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الجانبين أوليا اهتمامًا خاصًا للتعاون في مجال الأمن السيبراني، وأشارا إلى التوسع المستمر في نطاق التحديات والتهديدات في مجال المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بإدخال تقنيات جديدة للمعلومات والاتصالات.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على فيما يتعلق بقضية المدون المعارض "نافالني" وقضايا إقليم دونباس في شرق أوكرانيا وغيرها من المشكلات الدولية، في سعيها للتدخل في شئون روسيا الداخلية بغية تنفيذ أجنداتها الخاصة وهو النهج الذي رفضته روسيا جملة وتفصيلاً.

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