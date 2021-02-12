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"يوم المرأة".. جلسة حوارية لسعوديات عن مواجهة الذكاء الصناعي لـ"كورونا"

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تنظمها "فاب لاب الجبيل" مساء غدٍ بالتعاون مع مبادرة الكيان المعرفي التطوعية

تنظم "فاب لاب الجبيل" بإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، وبالتعاون مع مبادرة الكيان المعرفي التطوعية، جلسة حوارية بعنوان: دور تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة كوفيد – 19"، غداً السبت، وذلك في الساعة 8:00 مساءً عبر منصة زوم الإلكترونية؛ حيث تأتي الجلسة الحوارية متناغمة مع احتفال اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم والتكنولوجيا لعام 2021.

وتقدم الجلسة الحوارية باحثة الماجستير في علم المعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز أروى نصار الميلبي، مع الضيفات ندى مناور اللهيبي باحثة الدكتوراه في علم المعلومات -إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز، وعايشة عضيب العنزي ماجستير علم المعلومات من جامعة الملك سعود.

ويمكن التسجيل في الجلسة الحوارية عبر الرابط: "https://fablabjubail.org/programs/2021/gls-ho-ry-dor-tkny-t-lby-n-t-ldkhm-o-lthk-l-stn-aay-fy-mo-gh-kofyd-19".

هذا وقد استطاعت المرأة على مدى أعوامٍ عديدة الاتجاه أكاديميًا نحو مختلف المجالات العلمية محققة بذلك نجاحات مبهرة، ومثبتة أنها قادرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات والمضي قدمًا للوصول إلى القمة.

وقد حظي مجال الذكاء الاصطناعي باهتمام واسع وأصبح لتقنيات البيانات الضخمة دوراً بارزاً، ومن هنا جاء التطرق إلى ما تمثله تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في ميدان العلوم من دور كبير، وخصوصاً تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة كوفيد – 19، فالواقع الذي نعيشه الآن يعتبر فترة استثنائية غير مسبوقة في التاريخ، إذ أصبح لدينا أدوات تكنولوجية وتقنية تساعد في إيجاد الحلول الآمنة والسريعة لمعالجة المشكلات التي نواجهها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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