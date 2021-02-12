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"تطويره ينتهي 2023".. بيان من وزارة النقل بشأن "طريق الموت"

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"تطويره ينتهي 2023".. بيان من وزارة النقل بشأن "طريق الموت" "تطويره ينتهي 2023".. بيان من وزارة النقل بشأن "طريق الموت"

مصراوي Masrawy

05:59 م الجمعة 12 فبراير 2021

(مصراوي):

أصدرت وزارة النقل والطرق، بيانًا اليوم الجمعة، للرد حول ما نشر في وسائل الإعلام عن شكاوى من طريق "المنصورة - دمياط" المسمى بـ"طريق الموت".

وقال بيان الوزارة، إن الشكوى المنشورة تشير إلى عدم إدراج الطريق مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور حتى دمياط، ضمن منظومة التطوير وعدم وضع خطة لازدواجه.

وأضاف البيان أنه لابد من توضيح عدد من النقاط:

1- الطريق مدرج بالفعل ضمن خطة التطوير الذي يتم تنفيذه على مراحل حيث تنتهي المرحلة الأولى من المنصورة /شربين بطول 22 العام الجاري، وسيتم البدء في المرحلة الثانية من "شربين/ الزرقا" بطول 12 كم بخطة العام المالي 2021/2022 والبدء في المرحلة الثالثة "الزرقا /فارسكور / دمياط" بطول 28 كم بخطة العام التالي، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم عام 2023.

2- بالإضافة إلى ذلك سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة طريق "طنطا / المحلة / المنصورة / دمياط" الغربي بطول 122 كم وهو أحد المحاور المهمة في الدلتا التي تربط 3 محافظات الغربية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي "بور سعيد / دمياط / المنصورة" الجديدة بطول 95 كم العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو 2021، في تلبية لمطالب عدد من نواب محافظة دمياط وأهالي المحافظة.

3- تؤكد وزارة النقل وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

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مصراوي Masrawy

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