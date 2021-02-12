واشنطن: رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب وإبقاء العقوبات على بعض قاداتهم

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رفع ميليشيات الحوثي اليمنية، عن قائمة الإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات على بعض قاداتهم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم الإبقاء على عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله الحكيم على قائمة العقوبات لدورهم في تهديد السلام والأمن في اليمن.

وأضافت أن رفع العقوبات جاء لأسباب إنسانية وقادتهم غير مشمولين من رفع العقوبات، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بمساعدة شركائها في الخليج على الدفاع عن أنفسهم بما فيها التهديدات القادمة من اليمن.