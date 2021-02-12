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يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد في شرق القاهرة (صور)

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السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد في شرق القاهرة (صور) يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد في شرق القاهرة (صور)

مصراوي Masrawy

05:26 م الجمعة 12 فبراير 2021

(مصراوي):

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح تفقد اليوم الجمعة، عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة.

ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه؛ ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

ومن المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق؛ وليتكامل مع المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.

واطلع الرئيس على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية، وأكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية؛ لتحقيق انسيابية حركة المرور.

كما وجّه بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سيتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية "أهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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