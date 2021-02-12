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"الوحدة" يستعيد توازنه برباعية في مرمى "الفيصلي"

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خلال الجولة الـ18 من دوري المحترفين

نجح فريق الوحدة في العودة إلى سكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الست الماضية بتحقيق فوز كبير خارج قواعده على مضيفه الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 20 بالمركز الحادي عشر.

وشهدت الدقائق الأولى حذراً مطلوباً من كلا الفريقين قبل أن يكسر المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي الجمود، حينما خطف الكرة من أمام مدافع الفيصلي لينفرد بالمرمى ويواجه الحارس مصطفى ملائكة الذي ارتكب خطأ بعرقلة اللاعب، ليحتسبها الحكم محمد الحربي ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو تكفل المهاجم الفرنسي بترجمتها في الشباك على يمين الحارس معلنة عن أول الأهداف بالدقيقة (12).

ورد أصحاب الضيافة كاد أن يكون حاسماً عندما أرسل محمد القاسم عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء سددها تفاريس برأسه لكن القائم تدخل نيابة عن الحارس بالتصدي لها (22)، وحاول اللاعب ميركل أن يجرب حظه بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء لكن كرته علت قليلاً عن العارضة (23).

ومع بداية الشوط الثاني أخذ فريق الوحدة زمام المبادرة ولم تكد تمضي سوى 3 دقائق حتى أرسل سليمان هزازي كرة طولية توغل على إثره يوسف نياكاتي داخل المنطقة، قبل أن يصوب تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الفيصلي اهتزت معها الشباك معلنة عن ثاني الأهداف.

ولم يثن الهدف من عزيمة فريق الفيصلي فواصل تقدمه نحو المناطق الأمامية لمرمى الوحدة، ونجح من إحدى المحاولات في تقليص النتيجة بعد أن أرسل جليمرمي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تابعها مبارك الصقور بالخطأ في مرماه (54).

وأخيراً أثمرت المحاولات المتكررة من الفيصلي لتعديل النتيجة عن الهدف الثاني بواسطة محمد الصيعري بعد أن تبادل الكرة مع تفاريس الذي قدم له كرة على طبق من ذهب، ليطلق قذيفة صاروخية وقف الحارس عبدالله العويشير عاجزاً عن التصدي لها لتعانق شباكه عند الدقيقة (68).

ورفض النجم الفرنسي يوسف نياكاتي إلا أن يفرض نفسه نجماً للقاء بتسجيله الهدف التقدم الثالث له ولفريقه، بعد أن تابع تمريرة أحمد عبده في شباك مصطفى ملائكة قبل 5 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي.


وقبل انتهاء المباراة بدقيقة أطلق ديمتري رصاصة الرحمة على أصحاب الضيافة بإضافته الهدف الرابع للوحدة، بعد أن كسر مصيدة التسلل ليتوغل داخل منطقة العمليات ويصوب كرة على يمين الحارس مصطفى ملائكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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