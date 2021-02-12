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فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

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فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها
أكدت دعمها لإجراءات المملكة في الحفاظ على أمنها

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت المجموعة في بيان نشرته البريطانية، أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق مدنية تعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ودليلاً على خطورة ما يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة.

وجدّدت الدول الثلاث في البيان، دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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