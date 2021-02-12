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"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية

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"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية "آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية
شحنت أكثر من 100 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم

كشفت شركة "آبل" الأمريكية عن أرقام قياسية حققتها ساعاتها الذكية "آبل ووتش".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد مستخدمي ساعات "آبل ووتش" وصل إلى أكثر من مائة مليون مستخدم.

وأظهر التحليل الشامل لساعات "آبل ووتش" شحنت أكثر من مائة مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

ويشكل هذا الرقم ما نسبته 10% فقط من مستخدمي "آيفون" النشطين حول العالم، والذين يصل عددهم إلى نحو مليار مستخدم.

ووصلت ساعات "آبل ووتش" الذكية إلى هذا الرقم، على الرغم من إطلاقها في عام 2015 فقط، وكان عام 2020 هو أكثر الأعوام انتعاشًا لمبيعات تلك الساعات؛ حيث وصلت إلى أكثر من 30 مليون وحدة، وهو ما يزيد عن أعوام 2015 و2016 و2017 مجتمعة.

وشكّل السوق الأمريكي أكثر الأسواق رواجًا لساعات آبل الذكية، بنسبة وصلت إلى 35% تقريبًا.


ومن المرجح أن تزداد تلك الأرقام بصورة كبيرة خلال العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022، بسبب سرعة تبني المستخدمين للبيئة التكنولوجية الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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