أمريكا: إصابات كورونا تتخطى 27.4 مليون حالة

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا بنسبة 4ر0 % حتى الساعة 27ر07 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، مقارنة بنفس التوقيت أمس الخميس، ليصل الإجمالي إلى 4ر but27 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى البلاد مماثلة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 4ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات بواقع 46ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 3ر0 %، مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة في عدد حالات الإصابة بنسبة 1 % مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالولاية إلى 13249 حالة.

وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات بسبب "كوفيد- 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع، بلغ 721 وفاة.