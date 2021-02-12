الهند تقدم مساعدات إنسانية طارئة إلى سوريا

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، أنها قدمت مساعدات إنسانية طارئة إلى سوريا؛ تلبية لطلب من الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن الغدائي في البلد الذي لايزال يعاني من ويلات الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان بثته عبر موقعها الرسمي اليوم، أنه تم تسليم الشحنة الأولى المكونة من ألف طن من الأرز، أمس

/الخميس/، إلى السفير الهندي لدى سوريا هيفزور رحمن ووزير الإدارة المحلية السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف في ميناء اللاذقية ، مُشيرة إلى أن هناك شحنة أخرى من المرجح أن تصل الأراضي السورية في الـ18 من فبراير الجاري.

وشدد البيان على العلاقات التاريخية الوثيقة، التي تتمتع بها البلدين ، مُضيفًا أن الحكومة الهندية دائمًا ما تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري، وأن الروابط الثنائية بين الجانبين ظلت متواصلة حتى في ظل الصراع الداخلي هناك من خلال إطلاق عدد من مشروعات التنمية وبناء القدرات.