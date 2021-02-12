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تصاعد أزمة كورونا في تنزانيا والرئيس يعلن خلو البلاد من "كوفيد-19"

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تصاعد أزمة كورونا في تنزانيا والرئيس يعلن خلو البلاد من "كوفيد-19" تصاعد أزمة كورونا في تنزانيا والرئيس يعلن خلو البلاد من "كوفيد-19"

مصراوي Masrawy

05:27 م الجمعة 12 فبراير 2021

دودوما - (د ب أ):
اكتظت المستشفيات الرئيسية في تنزانيا بالمرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما امتلأت وحدات العناية المركزة، وأصبحت قداسات الجنازات حدثا يوميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأعلن الرئيس جون ماجوفولي، في خضم أزمة الرعاية الصحية التي تتكشف جوانبها، أن بلاده التي تقع في شرق إفريقيا خالية من مرض "كوفيد-19".

ورفض الرئيس فرض أي عمليات إغلاق، وكذلك استخدام أقنعة الوجه (الكمامات)، كما حظر نشر بيانات العدوى منذ نيسان/ أبريل الماضي، مما يجعل تنزانيا الدولة الوحيدة في العالم التي لا تنشر مثل هذه الإحصاءات، إضافة إلى المعزولة.

وقال زكريا عيساي، النائب البرلماني عن الحزب الحاكم، أمس الخميس: "على أن تكسر حاجز الصمت. أرهقت من تشييع الجنائز".

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مصراوي Masrawy

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