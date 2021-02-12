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بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة

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بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة
جولات لمراقبي البلدية تشمل المنشآت التجارية كافة وإغلاقًا لأماكن التجمعات

بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة

حرصت بلدية سبت الجارة والجهات الأمنية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بسوق بني عيسى الشعبي وسوق خميس حرب، من خلال تواجد مراقبي البلدية، بدعم أمني من شرطة حرب وبني عيسى بتلك الأسواق؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل مرتاديها، ومنه التجمعات والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي بين المتسوقين.

كما شملت جولات مراقبي البلدية كافة المنشآت التجارية بما في ذلك المطاعم وإغلاق أماكن التجمع لمنع تفشي الوباء.

وبيّن رئيس بلدية سبت الجارة المهندس عائض العفيفي، أنه تم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق الشعبية للتنظيم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، وذلك بالتنسيق مع مخفر الشرطة والمركز الصحي.

وأضاف: "تم توزيع منشورات توعوية عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرتادي السوق، وكذلك وضعها في أماكن مختلفة من الأسواق، ومن الإجراءات التي تم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس في الأسواق الشعبية منع تقديم وجبات الطعام داخل الأسواق والاكتفاء بالطلبات الخارجية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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