أخبار عاجلة

هكذا سيؤثر ارتفاع قيمة بيتكوين التاريخي على المستثمرين العرب -
"هل السعودية وإسرائيل حليفتان مهمّتان" لبايدن؟ -
من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون -
من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة -
حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب -
من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي -
من مصر | محمد نوار هناك دول في أفريقيا بها أكثر من 300 محطة راديو ونسعى لإعادة بث الإذاعات -
من مصر | مدير عام التنفيذ بإذاعة صوت العرب المذيع يحتاج إلى سنة تدريب -
من مصر | محمد نوار نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة وحفلات أضواء المدينة -
من مصر | محمد نوار إذاعة القرآن الكريم من أه الشبكات ويتخطى عدد مستمعيها الـ 40 مليون يوميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩

Print
تكدس وعدم التزام بالتباعد والكمامة.. ومتسـوقون يصطفون أمام الأبواب

شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩

رصدت قناة ،⁩ العديد من المخالفات في ⁧سوق السمك⁩ شمال⁧ الرياض⁩، ومنها التكدس وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامة أو لبسها بطريقة خاطئة؛ وذلك في حدود الواحدة والنصف بعد صلاة الجمعة؛ حيث ظهر تواجد أعداد كبيرة من المتسوقين يصطفون أمام أبواب المحلات وتغير الوضع مع تواجد كاميرا القناة وأمانة مدينة الرياض ممثلة في بلدية العليا؛ حيث تم إقفال عدد من المحلات المخالفة للاحتزارات والتدابير الوقائية لمنع انتشار .

وأوضح المراقب الصحي ببلدية العليا محمد إبراهيم لقناة الإخبارية، أنه تم إقفال بعض المحلات بسبب التجمعات وعدم التباعد الجسدي، مشيراً إلى أن أصحاب المحلات يتحملون مسؤولية متابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات التوعوية والتحذيرية أمام الزبائن تجنبًا للمخالفات من التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي التي تؤدي إلى الإغلاق.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، قد أكد أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية مرهون بالتزام الجميع بحماية المجتمع من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية والتقيد بها.

وكشف "الحسين"، أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات، وقال: "في كل ساعة الفرق الرقابية تضبط 10 مخالفات في المنشآت التجارية".

شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩

شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩

شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩

⁧سوق السمك الرياض⁩

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 11 وفاة و 2447 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 2447 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 1240 اصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 11 وفاة و 1240 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

شبكة عيون الإخبارية