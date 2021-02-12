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قالت الحكومة الإثيوبية إن عشرات النساء تعرّض للاغتصاب في إقليم "تيغراي" شمالي البلاد، حيث تقاتل القوات الحكوميّة والمليشيات المتحالفة معها المعارضة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة في حكومة أديس أبابا فلصن عبدالله، إن فريق عملها زار عاصمة إقليم تيغراي "ميكيلي" وأثبت بشكل قاطع وقوع عمليات اغتصاب.

لجنة حقوق الإنسان الإثيوبيّة، التي عيّنتها الحكومة أمس الخميس، قالت، إن 108 حالات اغتصاب حدثت في الإقليم خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت الأمم المتحدة إلى انتشار الاغتصاب، وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسيّ في الإقليم.

ووردت معلومات أن بعض الأشخاص أُجبروا على اغتصاب أفراد من أسرهم.