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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف".

وتابع الرئيس:" أؤكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيًا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".