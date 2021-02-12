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البرلمان العراقي يدعو للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها

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البرلمان العراقي يدعو للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها البرلمان العراقي يدعو للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها

مصراوي Masrawy

03:26 م الجمعة 12 فبراير 2021

بغداد - أ ش أ

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي المحمداوي، اليوم الجمعة، أن الانقسامات السياسية والولاءات الخارجية كانت السبب الأساسي في تمادي الجانب التركي في عدوانه على العراق وإراقة دماء الأبرياء، داعيا إلى استخدام جميع الأوراق الممكنة للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها السافر.

وقال المحمداوي - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) - "إن العدوان التركي لم يكن الأول ولن يكون الأخير طالما كانت الجبهة الداخلية للعراق مفككة والانقسامات والصراعات هي السائدة، بالتالي فإننا بحال أردنا إيقاف هذا العدوان والانتهاك لسيادتنا علينا أولا إصلاح العملية السياسية الداخلية وتوحيد الموقف السياسي تجاه أي عدوان على البلد من أي طرف مهما كان وأن تكون سيادة العراق خط أحمر يعاقب كل من يتعدى عليه".

وأضاف أن الحكومة مطالبة بالتحرك واستخدام جميع الأوراق الممكنة اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا ودوليا لإنهاء هذه الانتهاكات وإيقاف تركيا ومن يطبل لها عند حدودهم، مشددا على أهمية احترام تركيا لسيادة العراق وبحال استمرت في تجاوزها على السيادة فحينها سيكون المعاملة بالمثل هو السبيل الوحيد للتعامل مع هكذا عقول لا تفهم إلا لغة القوة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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