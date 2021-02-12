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إغلاق "سوق الأسماك" في باب الريع بالطائف

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بعد تجمعٍ مُخالفٍ للإجراءات الاحترازية

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أدّى التجمهر والتجمع الكثيف المُخالف للتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كورونا"؛ لإغلاق "سوق الأسماك" في باب الريع بالطائف، عن طريق الأمانة، ممثلةً في "بلدية غرب"، وذلك من خلال المتابعة والجولات الرقابية المستمرة.

وتابع عملية الإغلاق أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، فيما سيتم فرض العقوبات الغرامية وفق اللوائح المنصوص عليها لمُخالفة الاشتراطات الاحترازية.

يُشار إلى أن أمانة الطائف تواصل جهودها المُكثفة ومن خلال بلدياتها الفرعية والمرتبطة عبر الجولات الميدانية والرقابية لمتابعة المحال والمنشآت التجارية المتنوعة ومدى تطبيقها والتزامها بالإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار .

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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