بولندا ترفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا

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وارسو - (د ب أ):

أعلنت بولندا اليوم الجمعة رفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد من 60 عاما إلى 65 عاما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميشيل دوريتشيك رئيس هيئة العاملين بمكتب رئيس الوزراء البولندي قوله فى مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة البولندية وارسو اليوم الجمعة إنه تقرر أيضا زيادة الفاصل الزمني بين جرعة لقاح أسترازينيكا الأولى والثانية إلى ما بين 10 و12 أسبوعا بدلا من الفترة الفاصلة المدرجة فى الخطط التى تم وضعها فى وقت سابق وكانت أربعة أسابيع.

وأشار المسؤول البولندى إلى أن هذه التعديلات تأتى تنفيذا لتوصية من المجلس الطبي البولندي.