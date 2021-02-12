أخبار عاجلة

فريق "Virdis" من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يفوز بالجائزة الأولى في "تمكنّي" للشابات السعوديات -
رياح سريعة واستمرار توقف حركة الصيد بدمياط -
خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت" -
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين

Print
"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين "الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين
لليوم الخامس على التوالي.. بلغت 52 مسجداً والوزارة تدعو المصلين للتعاون معها للإبلاغ عن المخالفات

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة أيام 52 مسجداً تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.
وبينت الوزارة، في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الجمعة الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت 10 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة جدة وحالتان بمسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان بمنطقة الرياض الأولى في مسجد بمحافظة المجمعة والثانية بمسجد بمحافظة ضرماء، وحالتان بمسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.
وأهابت وزارة الشؤون الإسلامية، في ختام بيانها بالجميع بأهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فريق "Virdis" من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يفوز بالجائزة الأولى في "تمكنّي" للشابات السعوديات

فريق "Virdis" من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يفوز بالجائزة الأولى في "تمكنّي" للشابات السعوديات

خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"

خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

شبكة عيون الإخبارية