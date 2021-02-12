بعد صوت وخروج طعام.. عمليتان لتصحيح الخنف الأنفي بـ"أبها للولادة"

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"الهلالي": مثل هذه الحالات تحتاج لملاحظة وإدراك الأبوين لأعراض المشكلة

نجح فريق طبي متخصص في إجراء عمليتين في مستشفى أبها للولادة والأطفال لتصحيح الخنف الأنفي (القصور الحنكي البلعومي)، وذلك بقيادة استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال وجراحات مجرى التنفس الدكتور عبدالله الهلالي؛ وكانت الحالات التي تتطلب إجراء هذا النوع من العمليات تحال لمراكز أخرى قبل استحداث هذه الخدمة في القسم مؤخراً.

وقد تم إجراء العمليتين لحالتين بعد معاناتهم من خروج الطعام مع الأنف أثناء الأكل ووجود صوت أنفي أثناء التحدث.

وأوضح "الهلالي"، أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى ملاحظة وإدراك الأبوين لأعراض هذه المشكلة، ووجود متخصصين في التخاطب لتشخيصها ويتدرج العلاج ما بين التمارين التأهيلية أو إجراء عمليات تصحيحية لبعض الحالات.فريق طبي مستشفى أبها للولادة والأطفال