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شاهد من الحرم.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة

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في إطار الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

شاهد من الحرم.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة

أدت جموع المصلين، اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وسط أجواء إيمانية وروحانية وسكينة، تعكس الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والجهات المعنية، وفق ما توليه القيادة من الاهتمام والرعاية والعناية بالحرمين الشريفين.

وأظهرت الصور من داخل المسجد الحرام، حرص المصلين على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا".

شاهد من الحرم.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة

شاهد من الحرم.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة

المسجد الحرام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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