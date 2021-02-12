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بولندا تطالب بالحصول على تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية

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بولندا تطالب بالحصول على تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية بولندا تطالب بالحصول على تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية

مصراوي Masrawy

02:32 م الجمعة 12 فبراير 2021

وارسو - (د ب أ):
دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا اليوم الجمعة إلى دفع تعويضات لبولندا، بعد أن ألمح الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير إلى أن ألمانيا تبني خط أنابيب "نورد ستريم 2" كدين حرب لروسيا.
وأشار شتاينماير في عطلة نهاية الأسبوع في مقابلة صحفية إلى أن ألمانيا ملتزمة تاريخيا بالوقوف بدعم خط أنابيبها مع ، مشيرا إلى الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.
وكتب مورافيتسكي في منشور على حسابه عبر فيسبوك أنه سعيد باعتراف شتاينماير بأن عواقب الحرب العالمية الثانية يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات السياسية والاقتصادية اليوم.
وكتب مورافيتسكي، إلى جانب صورة للعاصمة المدمرة "لم تتلق بولندا أي تعويضات، برغم الدمار الرهيب الذي سببته ألمانيا النازية. قتل ستة ملايين بولندي. وتم تدمير آلاف المدن والقرى تماما، بما في ذلك العاصمة البولندية وارسو".
وقال رئيس الوزراء البولندي إن بناء خط "نورد ستريم 2" ليس شكلا من أشكال التعويض، لكنه سيضر بالتضامن الأوروبي.

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