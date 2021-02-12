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رئيس قبرص يجري زيارة عمل إلى إسرائيل بعد غد الأحد

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رئيس قبرص يجري زيارة عمل إلى إسرائيل بعد غد الأحد رئيس قبرص يجري زيارة عمل إلى إسرائيل بعد غد الأحد

مصراوي Masrawy

02:32 م الجمعة 12 فبراير 2021

نيقوسيا - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم القبرصية كيرياكوس كوشوس اليوم الجمعة أن الرئيس نيكوس أناستاسياديس سيتوجه إلى إسرائيل بعد غد الأحد في زيارة عمل لمدة يوم واحد يعقد خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية هناك.

وقال كوشوس، في بيان له نقلته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية "سي إن إيه" على موقعها الالكتروني، إن "الرئيس القبرصي سيناقش خلال لقاءاته قضايا تتعلق بتطورات المشكلة القبرصية والعلاقات الثنائية والوضع الحالي في شرق البحر المتوسط والتعاون بين قبرص وإسرائيل بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وجهود معالجة جائحة ، وكذلك القضايا المتعلقة بمجالات الدفاع والطاقة والسياحة".

وسوف يرافق الرئيس القبرصي في هذه الزيارة وزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس ووزير الدفاع خارالامبوس بيتريدس والمتحدث باسم الحكومة ووزير الدولة للسياحة سافاس بيرديوس، وفقا للبيان.

كما سيعقد الوزراء القبارصة خلال تواجدهم اجتماعات منفصلة مع نظرائهم الإسرائيليين.

جدير بالذكر أن قبرص تعرضت للتقسيم منذ عام 1974 عندما غزت تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، فيما جرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج.

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