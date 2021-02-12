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بعد تهديدها بقطع العلاقات مع أوروبا.. توجه اتهامًا لوسائل الإعلام

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بعد تهديدها بقطع العلاقات مع أوروبا.. روسيا توجه اتهامًا لوسائل الإعلام بعد تهديدها بقطع العلاقات مع أوروبا.. توجه اتهامًا لوسائل الإعلام

مصراوي Masrawy

02:24 م الجمعة 12 فبراير 2021

موسكو - أ ش أ
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يجب على بلاده أن تكون جاهزة لمواجهة تحركات غير ودية من جانب الاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى حريصة على تطوير العلاقات مع التكتل.
جاء ذلك في تصريح لـ"بيسكوف" نقلته قناة اليوم اليوم الجمعة تعليقا على تصريح لوزير الخارجية سيرجي لافروف الذي عبر عن استعداد موسكو لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطرا على قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي.
وشدد بيسكوف على "أن وسائل الإعلام تقدم عنوانا مثيرا (حول كلام لافروف) خارج السياق.. هذا خطأ كبير من الإعلام، وهذا خطأ يغير المعنى"، مضيفا "النقطة بالتحديد هي أننا لا نريد قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، نريد تطوير العلاقات ولكن إذا سلك الاتحاد مسار فرض عقوبات تشكل خطرا على الاقتصاد الروسي، فسنكون مستعدين لذلك، لأنه يجب أن نستعد للأسوأ".
وتابع بيسكوف: "هذا ما كان يتحدث عنه الوزير لافروف، ولكن المعنى تم تشويهه وتم تقديم هذا العنوان المثير بطريقة تصور روسيا وكأنها هي التي ستبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

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