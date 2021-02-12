أخبار عاجلة

خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت" -
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار

Print
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار
بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة

جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ميانمار على حقوق الإنسان، بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الجلسة جيش ميانمار باحترام نتيجة الانتخابات والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام العنف والأسلحة ضد المتظاهرين السلميين.مجلس حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"

خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء

‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء

شبكة عيون الإخبارية