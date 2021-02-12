أخبار عاجلة

خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت" -
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. إغلاق 140 منشأة لا تلتزم بالاحترازات ورصد 168 مخالفة

Print
جدة.. إغلاق 140 منشأة لا تلتزم بالاحترازات ورصد 168 مخالفة جدة.. إغلاق 140 منشأة لا تلتزم بالاحترازات ورصد 168 مخالفة
عبر4523 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية بمشاركة الجهات المعنية

جدة.. إغلاق 140 منشأة لا تلتزم بالاحترازات ورصد 168 مخالفة

أغلقت أمانة محافظة جدة، 140 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ؛ وذلك إثر تنفيذ 4523 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أنه تم مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات ليوم أمس الخميس؛ حيث تم رصد نحو 168 مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.


وأضاف، أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وأشار "المطيري"، إلى أن الأمانة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 11 وفاة و 2447 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 2447 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 1240 اصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 11 وفاة و 1240 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

شبكة عيون الإخبارية