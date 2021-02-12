جدة.. إغلاق 140 منشأة لا تلتزم بالاحترازات ورصد 168 مخالفة

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عبر4523 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية بمشاركة الجهات المعنية

أغلقت أمانة محافظة جدة، 140 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك إثر تنفيذ 4523 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أنه تم مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات ليوم أمس الخميس؛ حيث تم رصد نحو 168 مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.



وأضاف، أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وأشار "المطيري"، إلى أن الأمانة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.أمانة محافظة جدة