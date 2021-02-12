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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

مصراوي Masrawy

02:08 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا السبت، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس السبت، شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

ولفت الخبراء إلى أن هناك تكونًا للشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح على جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ليوم السبت:

القاهرة: العظمى 21 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 11

المنصورة: العظمى 20– الصغرى 13

العريش: العظمى 21 – الصغرى 9

الغردقة: العظمى 26 – الصغرى 14

أسيوط: العظمى 23 – الصغرى 8

أسوان: العظمى 28 – الصغرى 14

حلايب: العظمى 27 – الصغرى 18

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