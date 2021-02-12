جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار

★ ★ ★ ★ ★

بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة

عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ميانمار على حقوق الإنسان، بطلب من الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وتصديق 47 دولة.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الجلسة جيش ميانمار باحترام نتيجة الانتخابات والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام العنف والأسلحة ضد المتظاهرين السلميين.مجلس حقوق الإنسان