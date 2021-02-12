"دفاة العجوز".."بن عميرة" عن منتصف "الجبهة": تقلبات بلا إنذار!

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قال لـ"سبق": بداية سقاية أشجار الفواكه وزراعة البقوليات.. تنبيه لمن في بيات

توقعَ الفلكي المشرف على حساب "بن عميرة" المناخي الزراعي، محمد بن عيد بن عميرة، الفترة القادمة "منتصف نجم الجبهة"، أن يطرأ تحسن ملحوظ على درجات الحرارة، فيكون دافئًا خاصةً وقت الضحى، والبرد يقتصر على فترة الصباح الباكر.

وقال الفلكي "بن عميرة" لـ"سبق": "يتسم هذا النجم بالتقلبات فربما يشعر الناس بالدفء وفجأةً ودون سابق إنذار يكون هناك تيار بارد لذلك سميت بـ"دفاة العجوز".

وأشار إلى أن الرياح جنوبية غربية وهي رياح باردة رطبة في اليومين الأخيرين من هذا النجم الذي ينتهي يوم الجمعة 1442/7/7هـ، لبيدأ بعدها نجم الزبره الذي يتسم ببرودة، الأمطار -بمشيئة الله-.

ومن الناحية الزراعية، بين "بن عميرة"، بقوله: بداية سقاية أشجار الفواكه مثل: التين، والعنب، والرمان، وغيرها تدريجياً، كذلك تبدأ زراعة الخضروات البقولية وقد قيل "الجبهة النبهة" فتنبه الأشياء التي كانت في بيات حيوانًا أم نباتًا، فتنبة الديار قصيرة الأجل وتبدأ الأرض مخضرةً تمامًا، مؤكدًا أنها من أفضل الأيام للتنزه في البراري بوقت النهار.