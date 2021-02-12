أخبار عاجلة

خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت" -
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون -
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا تقبل نصف عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا

Print
ألمانيا تقبل نصف عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا ألمانيا تقبل نصف عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا

مصراوي Masrawy

01:27 م الجمعة 12 فبراير 2021

نورنبرج (ألمانيا) - (د ب أ):

كشف بحث أجرته صحيفة "نويه أوسنابروكر" الألمانية أن ألمانيا قبلت نصف المتقدمين بطلبات لجوء من تركيا، وذلك بعد أربع سنوات من فشل محاولة الانقلاب في تركيا والقمع اللاحق ضد أعداء مزعومين للدولة.

وبحسب البحث، الذي نشرته الصحيفة اليوم الجمعة، حصل 47.7% من جميع طالبي اللجوء الأتراك في عام 2020 على الحماية في ألمانيا، سواء في صورة لجوء أو حماية للاجئين أو حماية مؤقتة أو حظر ترحيل.

وجاء البحث بعد رد وزارة الداخلية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين.

وجاء مستوى العام الماضي مقاربا لمستويات الأعوام السابقة، بمعدل قبول بلغ 52.7% في عام 2019 و7ر46% في عام 2018.

وأكد متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في نورنبرج أن معدل القبول كان "حوالي النصف".

وقالت داجدلين للصحيفة: "تركيا ليست دولة آمنة وهي بعيدة كل البعد عن سيادة القانون.. إذا كان هناك 50% تقريبا من الأفراد الفارين من المستبد يتلقون الحماية في ألمانيا، فمن غير المعقول أن تواصل الألمانية تزويد نظام أردوغان بالأسلحة وتقديم المساعدة الاقتصادية له".

ومع ذلك، انخفض عدد الأتراك المتقدمين للحصول على اللجوء في ألمانيا بمقدار النصف تقريبا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وعزا حزب اليسار ذلك بشكل أساسي إلى قيود السفر والطيران المتعلقة بالجائحة.

وارتفع عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا بشكل ملحوظ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016، وتضاعف المعدل من 2016 حتى 2018.

ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة التركية الآلاف من أعداء الدولة المزعومين في حملة قمع مستمرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية