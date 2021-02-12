ألمانيا تقبل نصف عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

نورنبرج (ألمانيا) - (د ب أ):

كشف بحث أجرته صحيفة "نويه أوسنابروكر" الألمانية أن ألمانيا قبلت نصف المتقدمين بطلبات لجوء من تركيا، وذلك بعد أربع سنوات من فشل محاولة الانقلاب في تركيا والقمع اللاحق ضد أعداء مزعومين للدولة.

وبحسب البحث، الذي نشرته الصحيفة اليوم الجمعة، حصل 47.7% من جميع طالبي اللجوء الأتراك في عام 2020 على الحماية في ألمانيا، سواء في صورة لجوء أو حماية للاجئين أو حماية مؤقتة أو حظر ترحيل.

وجاء البحث بعد رد وزارة الداخلية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين.

وجاء مستوى العام الماضي مقاربا لمستويات الأعوام السابقة، بمعدل قبول بلغ 52.7% في عام 2019 و7ر46% في عام 2018.

وأكد متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في نورنبرج أن معدل القبول كان "حوالي النصف".

وقالت داجدلين للصحيفة: "تركيا ليست دولة آمنة وهي بعيدة كل البعد عن سيادة القانون.. إذا كان هناك 50% تقريبا من الأفراد الفارين من المستبد يتلقون الحماية في ألمانيا، فمن غير المعقول أن تواصل الحكومة الألمانية تزويد نظام أردوغان بالأسلحة وتقديم المساعدة الاقتصادية له".

ومع ذلك، انخفض عدد الأتراك المتقدمين للحصول على اللجوء في ألمانيا بمقدار النصف تقريبا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وعزا حزب اليسار ذلك بشكل أساسي إلى قيود السفر والطيران المتعلقة بالجائحة.

وارتفع عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا بشكل ملحوظ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016، وتضاعف المعدل من 2016 حتى 2018.

ومنذ ذلك الحين، سجنت الحكومة التركية الآلاف من أعداء الدولة المزعومين في حملة قمع مستمرة.