"دولاب مخدرات متنقل".. ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة.

الواقعة بدأت أثناء تفقد الحالة الأمنية بطريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي دائرة القسم من ضبط ( شخصين– مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ) وذلك حال قيادتهما سيارتين ملاكي وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة) وذلك حال قيامهما بعملية بيع وشراء الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزتهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.