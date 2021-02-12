ارتكبوا 7 جرائم.. القبض على عصابة لسرقة المتاجر في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن، عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر واعترفوا بارتكاب 7 وقائع.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 7 جرائم سرقة.

وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم "سيئ النية" ( مالك كشك– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.