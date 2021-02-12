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الحريري يكشف نتائج محادثات تشكيل اللبنانية

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الحريري يكشف نتائج محادثات تشكيل الحكومة اللبنانية الحريري يكشف نتائج محادثات تشكيل اللبنانية

مصراوي Masrawy

01:06 م الجمعة 12 فبراير 2021

(وكالات):
قال سعد الحريري، المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات تشكيل ، بعد أشهر من المشاحنات السياسية.
وتناول الحريري العشاء هذا الأسبوع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي فشلت جهوده حتى الآن في دفع الزعماء اللبنانيين للتعاون لمعالجة الأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
وقال الحريري للصحفيين بعد أول لقاء له مع الرئيس اللبناني ميشال عون منذ أسابيع، إنه لا يوجد تقدم في تشكيل الحكومة، بحسب "سكاي نيوز".
وقال الحريري في سلسلة تغرديات على حسابه في تويتر: "تشاورت مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم في تشكيل الحكومة، ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم".
وأضاف: "خلال زيارتي إلى فرنسا لمست حماسا لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة".
وتابع الحريري في تغريداته: "موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصين، وهذا ما لن يتغير لدي".

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