مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب اثنين دهسا بالضفة الغربية

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رام الله - (د ب أ):

لقي شاب حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخطيرة جراءقيام مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، لعدد من الشبان بين مفترق عين البيضا وبردلا في منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار لوكالة معا: "قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله كانوا مع مجموعة من الشباب قادمين لدعم لمنطقة كردلا الأغوار، ونتج عن الحادث حالة وفاة و إصابتين وتم نقلهم إلى إسرائيل، والشاب المتوفى بانتظار الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلامه حيث توفي على الفور".

من جانبها ،قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستفتح تحقيقا بالحادثة لمعرفة ما إذا كانت ارتكبت بشكل متعمد أو حادث سير عادي.