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عشرات الآلاف ينظمون مسيرات في ميانمار لإدانة الانقلاب

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عشرات الآلاف ينظمون مسيرات في ميانمار لإدانة الانقلاب عشرات الآلاف ينظمون مسيرات في ميانمار لإدانة الانقلاب

مصراوي Masrawy

12:43 م الجمعة 12 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):
تتواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، بلا توقف، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع اليوم الجمعة.
ومازالت المظاهرات في مدينة يانجون، كبرى مدن البلاد سلمية ، أما المظاهرات التى تم تنظيمها فى مناطق أخرى فقد شهدت اشتباكات مع الشرطة.
وذكر موقع "فرونتير ميانمار" الإخباري المحلي أن أكثر من مئة ألف شخص انضموا إلى مختلف الاحتجاجات في مدينة يانجون التي مازالت سلمية.
وأظهرت صور، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات أخرى، خارج مدينة يانجون، التي تم تفريقها بشكل عنيف من قبل الشرطة.
واحتشد المئات خارج السفارة الروسية في مدينة يانجون، لإدانة قرار موسكو لمنع مجلس الأمن الدولي من إدانة انقلاب ميانمار.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت أمس أنها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات من ميانمار مسؤولين عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في أول فبراير الجاري.

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مصراوي Masrawy

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