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جدة.. الأمانة تكثّف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية

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جدة.. الأمانة تكثّف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية جدة.. الأمانة تكثّف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية
ركّزت على الاهتمام بالجانبين التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع

جدة.. الأمانة تكثّف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية

كثّفت أمانة محافظة جدة مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي هذه المنشآت للحد من انتشار .

وركّزت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، على الاهتمام بالجانبين التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، منوّهة بأن الجميع شريك في هذا الجانب لتخطي هذه الجائحة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني؛ أن الأمانة سخّرت جميع طاقاتها لتطبيق الاحترازات الوقائية بتنفيذ عددٍ من المبادرات، ومنها إطلاق الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات اللازمة في المنشآت التجارية في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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