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الجيش في ميانمار يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين

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الجيش في ميانمار يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين الجيش في ميانمار يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين

مصراوي Masrawy

10:07 ص الجمعة 12 فبراير 2021

ناي بي داو - أ ش أ

أمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة أونج سان سو تشي ومسؤولين آخرين.

وأوضحت قناة " اليوم" نقلا عن وسائل إعلام تابعة للدولة، أن "مجلس إدارة الدولة في ميانمار ألغى عقوبة 23 ألفا و314 سجينا في السجون والمعسكرات.

وأضافت أنه سيتم أيضا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخر، ووقع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونج هلاينج.

وقررت الشرطة في ميانمار -في 3 فبراير- احتجاز زعيمة البلاد "أونج سان سو تشي" احتياطيا حتى 15 من فبراير الجاري، موجهة لها اتهامات تتعلق بخرق قانون الصادرات والواردات في البلاد.

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