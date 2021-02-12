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القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:08 صباحاً
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:08 صباحاً
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:06 صباحاً
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:43 صباحاً
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد!
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:43 صباحاً
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:43 صباحاً
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:41 صباحاً
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:41 صباحاً
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:34 صباحاً
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بالفيديو.. قتلى في حادث تصادم نحو مئة سيارة في تكساس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 12 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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