استشارية عدوى: النقاب والشماغ لا يحميان من كورونا.. وكمامة واحدة تكفي

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نصحت المحجبات بارتداء الكمامات ذات الأربطة التي تلف وتربط حول الرأس

كشفت الطبيب الاستشاري ومكافحة العدوى الدكتورة مها العلاوي أن النقاب والشماغ لا يحميان من الإصابة بفيروس كورونا، ولا حاجة إلى تدبيل الكمامة وإنما تكفي كمامة طبية واحدة.

وتفصيلاً، أوضحت "العلاوي" لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية" أن الكمامة الطبية الواحدة تكفي لأنها مصنوعة من 3 طبقات والأهم أنها تلبس بشكل صحيح حيث تفضل الكمامات التي يكون فيها مطاط بحيث تلف على الأذن.

وأضافت: بالنسبة للمحجبات فيفضل أن يرتدين الكمامات ذات الأربطة التي تلف وتربط حول الرأس من الخلف مع أهمية أن يتم ثني منتصف الكمامة ويتم تغطية الأنف من الأعلى والذقن من الأسفل.

ودعت "العلاوي" إلى تغيير واستبدال الكمامة في حال لبسها لمدة طويلة أو إذا كانت مبلولة أو رطبة، موضحة أن النقاب أو تغطية الأنف والفم بالشماغ لا يوفر الحماية الكافية من الفيروس ويكون عرضة بشكل أكبر وأوسع لحدوث التلوث مع عدم ضمان بأن طبقات الشماغ تمنع من الإصابة بالفيروس وإذا كان الشخص مصابًا فقد ينقل العدوى للآخرين في هذه الحالة.

واختتم بتوجيه نصيحة للمنقبات بضرورة ارتداء الكمامة وفوقها النقاب لكون النقاب عادة طبقتين خفيفتين جدًا.

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