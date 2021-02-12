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الخارجية الأمريكية: سنركز على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

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الخارجية الأمريكية: سنركز على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط الخارجية الأمريكية: سنركز على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

12:31 ص الجمعة 12 فبراير 2021

أبوظبي - (أ ش أ):

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج أن الولايات المتحدة ستركز على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال وربيرج في تصريحات خاصة لشبكة (سكاي نيوز) مساء اليوم الخميس إن هناك تحديات كبيرة في المنطقة وهناك مصالح كبيرة للولايات المتحدة منها ليبيا وسوريا وإيران والخليج، لكن التركيز على اليمن جاء من منطلق أن بايدن، كسيناتور سابق في مجلس الشيوخ ونائب رئيس سابق في إدارة أوباما، يعرف أن أهم شيء في المنطقة هو إنهاء الحروب.

وأضاف أنه منذ سنوات والشعب اليمني يعاني من الحرب والهجمات من الحوثيين، لذلك كان بايدن يركز في خطابه بوزارة الخارجية على الوضع في اليمن تحديدا، مبينا أن الإدارة الأمريكية ستعطي أولوية للملف اليمني.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستتحرك في كل الملفات في المنطقة دون شك، مؤكدا أن "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة .

وأشار إلى أنه يجب التركيز على المفاوضات والمناقشات والمباحثات مع كل الشركاء والحلفاء في المنطقة وخارج المنطقة، بداية من المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتين جريفيث، وكذلك الدول التي كانت عرضة للهجمات من الحوثيين ومن ميلشيات أخرى داخل اليمن.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن والإمارات كانتا عرضة للهجمات من هذه الميليشيات والحوثيين، لذلك سوف تستمر في الحوار مع كل الأطراف في المنطقة حول الأزمة اليمنية.

وفي السياق، قال الدبلوماسي الأمريكي إن بلاده ستعمل على التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من الحرب، مبينا أنه في العام المالي 2020 كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني بمبلغ 630 مليون دولار.

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