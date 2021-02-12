طالبة تروي الأسباب التي دفعتها إلى ابتكار نظارة لإيقاظ سائق السيارة عند النعاس

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"الشمري" تتمنى بأن تجد منشأة تتبنى المشروع وعلى استعداد لتطويره

كشفت المبتكرة الطالبة تهاني الشمري بأن سبب التفكير في ابتكار نظارة لإيقاظ السائق عند النعاس وهو يقود المركبة مما يترتب على ذلك وقوع حوادث مرورية تزهق الأرواح وكذلك تحمست أيضاً لهذا الابتكار بما أن شقيقي الوحيد مقبل على قيادة السيارة وأحببت أن أحقق هدف يفيد المجتمع.

وقالت "الشمري" عبر برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية إن الابتكار لم يستغرق مني سوى سبعة أيام عمل فقط، وبتكلفة زهيدة 175 ريالاً، مبينة بأنه ومن خلال عملية بحث وجدت بأن آخر الدراسات الحديثة أجريت على 1200 سائق وجدوا بأن 25٪ منهم أقروا نومهم أثناء القيادة، وتعتبر هذه نسبة كبيرة على هذه العينة.

وأشارت إلى أنها عبارة عن نظارة بها حساس به باعثان ضوئيان الباعث الأول موصل بالطاقة والباعث الثاني يعمل عند استشعار العين أي عندما يغلق السائق عينه لمدة ثلاث ثواني فيصدر تنبيه صوتي مستمر مزعج حتى يستيقظ السائق الذي غلب عليه النعاس.

وأضافت بأنها تتمنى بأن تجد منشأة تتبنى المشروع وأنا على استعداد على تطوير النظارة ولدي أفكار كثيرة تتعلق بهذا الابتكار.