أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طالبة تروي الأسباب التي دفعتها إلى ابتكار نظارة لإيقاظ سائق السيارة عند النعاس

Print
طالبة تروي الأسباب التي دفعتها إلى ابتكار نظارة لإيقاظ سائق السيارة عند النعاس طالبة تروي الأسباب التي دفعتها إلى ابتكار نظارة لإيقاظ سائق السيارة عند النعاس
"الشمري" تتمنى بأن تجد منشأة تتبنى المشروع وعلى استعداد لتطويره

طالبة تروي الأسباب التي دفعتها إلى ابتكار نظارة لإيقاظ سائق السيارة عند النعاس

كشفت المبتكرة الطالبة تهاني الشمري بأن سبب التفكير في ابتكار نظارة لإيقاظ السائق عند النعاس وهو يقود المركبة مما يترتب على ذلك وقوع مرورية تزهق الأرواح وكذلك تحمست أيضاً لهذا الابتكار بما أن شقيقي الوحيد مقبل على قيادة السيارة وأحببت أن أحقق هدف يفيد المجتمع.

وقالت "الشمري" عبر برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية إن الابتكار لم يستغرق مني سوى سبعة أيام عمل فقط، وبتكلفة زهيدة 175 ريالاً، مبينة بأنه ومن خلال عملية بحث وجدت بأن آخر الدراسات الحديثة أجريت على 1200 سائق وجدوا بأن 25٪ منهم أقروا نومهم أثناء القيادة، وتعتبر هذه نسبة كبيرة على هذه العينة.

وأشارت إلى أنها عبارة عن نظارة بها حساس به باعثان ضوئيان الباعث الأول موصل بالطاقة والباعث الثاني يعمل عند استشعار العين أي عندما يغلق السائق عينه لمدة ثلاث ثواني فيصدر تنبيه صوتي مستمر مزعج حتى يستيقظ السائق الذي غلب عليه النعاس.

وأضافت بأنها تتمنى بأن تجد منشأة تتبنى المشروع وأنا على استعداد على تطوير النظارة ولدي أفكار كثيرة تتعلق بهذا الابتكار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة الحوادث.. محاكمة "سفاح الجيزة" وريهام سعيد تُعيد سما المصري للمحكمة

نشرة الحوادث.. محاكمة "سفاح الجيزة" وريهام سعيد تُعيد سما المصري للمحكمة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

نشرة الحوادث المسائية.. مرتضى منصور يطعن على حل مجلس الزمالك وحكم بشأن الهارب محمد علي

نشرة الحوادث المسائية.. مرتضى منصور يطعن على حل مجلس الزمالك وحكم بشأن الهارب محمد علي

شبكة عيون الإخبارية