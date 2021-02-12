بايدن: بصدد الحصول على جرعات من لقاحات كورونا تكفي 300 مليون شخص بنهاية يوليو

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده على الطريق الصحيح للحصول على لقاح كافٍ لـ300 مليون شخص بنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الشرق السعودية.

وكان بايدن، أكد أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستعمل على تقليل معاناة الأمريكيين وإعادة الناس إلى أعمالهم إلى جانب السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وغرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"يمكننا تقليل المعاناة في هذا البلد ، وإعادة الناس إلى العمل ، والسيطرة على هذا الفيروس. هذا ما ستفعله خطة الإنقاذ الأمريكية".