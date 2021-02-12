أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة عسير تضبط عمالةً تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في أحد المولات التجارية

Print
أمانة عسير تضبط عمالةً تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في أحد المولات التجارية أمانة عسير تضبط عمالةً تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في أحد المولات التجارية
في مخالفة لفترة المنع الحالية التي تأتي إجراءً احترازيًا للحد من انتشار "كورونا"

أمانة عسير تضبط عمالةً تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في أحد المولات التجارية

ضبطت أمانة منطقة عسير- ممثلةً في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة- عمالةً في أحد المولات التجارية قاموا بتأجير وتشغيل ألعاب الأطفال داخل المجمع في مخالفة واضحة لفترة المنع الحالية التي تأتي إجراءً احترازيًا للحد من انتشار .

وفي ضوء ذلك، قال أمانة المنطقة إن الفرق الرقابية والإدارات المعنية واصلت جولاتها يوميًا على جميع المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نتج عنها إغلاق أحد المولات الكبرى؛ بعد ضبط الفرق الرقابية عمالة قامت بتشغيل ألعاب الأطفال، موضحةً أن المخالفة المرصودة تخالف التعليمات الصادرة الخاصة بقرار المنع كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس، مؤكدة أنه تمت مخالفة المول ورفعها مباشرةً عبر تطبيق ميدان المرتبط بوزارة الداخلية وضبط العمالة واستكمال بقية الإجراءات النظامية الأخرى.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الميدانية يوميًا وعلى فترات صباحية ومسائية وتأتي استكمالاً للجهود السابقة بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي شملت المجمعات التجارية المتنوعة والكافيهات وأسواق النفع العام، مشددةً على أن الفرق الرقابية تتابع تفعيل تطبيق توكلنا وعدم السماح بالدخول إلا بعد التأكد من سلامة الشخص والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الأمانة تقوم بأعمال الرصد والمتابعة ومخالفة المخالفين لتلك البروتوكولات المتبعة مباشرةً والتوعية بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

يُذكر، أن أمانة المنطقة كثفت الجولات والزيارات الرقابية على الكثير من المنشآت التجارية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجهةً الجميع بالالتزام والتواصل لرفع البلاغات والشكاوى عبر ٩٤٠ وعلى مدار اليوم.

عسير أمانة عسير فيروس كورونا الجديد أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 11 وفاة و 2447 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 2447 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 1240 اصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 11 وفاة و 1240 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

شبكة عيون الإخبارية