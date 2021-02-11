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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تندد بالهجمات الحوثية على

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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تندد بالهجمات الحوثية على السعودية بريطانيا وفرنسا وألمانيا تندد بالهجمات الحوثية على

مصراوي Masrawy

10:42 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس بسلسلة هجمات على أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".

وقالت الدول الثلاث إن الهجمات المتكررة توضح خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يوم الأربعاء عن "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه.

من جانبها، قالت القيادة العسكرية لجماعة "أنصار الله" إن أربع طائرات مسيرة تابعة لقواتها استهدفت "مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني"، في إشارة إلى العمليات التي يقوم بها التحالف في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

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