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الزراعة: معهد الصحة الحيوانية ينظم ورش عمل بـ9 محافظات

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الزراعة: معهد الصحة الحيوانية ينظم ورش عمل بـ9 محافظات الزراعة: معهد الصحة الحيوانية ينظم ورش عمل بـ9 محافظات

مصراوي Masrawy

10:39 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب - أحمد مسعد:​

ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة، من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا بتنفيذ مجموعة من ورش العمل اعتبارا من يوم الأحد القادم 14 فبراير إلى الثلاثاء 16 فبراير بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاته" في 9 محافظات في وقت واحد وهي محافظة البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الإسكندرية والدقهلية.

يأتي ذلك إنطلاقا من اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري وخاصة في قطاع الألبان وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان وعددها 862 مركزا موزعة على مستوى الجمهورية وتكليفه لجميع الجهات ذات الصلة للوصول إلى منتج غذائي آمن للمواطن المصري.

وتعقد ورش العمل تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مراعاة تنفيذها في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، ويحاضر في هذه الورش مجموعة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد ومعامله.

وقال محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذه الدورات تأتي في إطار دور المركز الخدمي والمجتمعي لخدمة قطاع منتجي الألبان بالمحافظات المختلفة.

وأشاد د. مدير المعهد ممتاز شاهين بأهمية الاهتمام بقطاع الألبان بجميع أنحاء الجمهورية والتي تميز معهد بحوث الصحة الحيوانية لوجود معامل له بجميع محافظات الجمهورية مما تمكنه من الوصول إلى قطاع كبير من المربيين.

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