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"الرشيد": مشروع كورال بلوم جزيرة عالمية برؤية سعودية تلفت أنظار العالم

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"الرشيد": مشروع كورال بلوم جزيرة عالمية برؤية سعودية تلفت أنظار العالم "الرشيد": مشروع كورال بلوم جزيرة عالمية برؤية سعودية تلفت أنظار العالم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبد العزيز بن فهد الرشيد، أن مشروع "كورال بلوم" الذي أطلقه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ستكون جزيرة عالمية برؤية سعودية تلفت أنظار الجميع بتصاميمها المستوحاة من الطبيعة الأصلية، مضيفاً إلى أنها تعد فرصة استثمارية تجذب كبار الشركات العقارية للمساهمة فيه.

وقال “الرشيد” في تصريح صحفي بمناسبة إطلاق التصميم لمشروع "كورال بلوم" إن إطلاق سموه لهذا المشروع العالمي دليل واضح على مضي المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030 بعمل جاد وابتكار مبهر جذاب، مشيراً إلى أن المملكة أثبتت للجميع رغم الجائحة العالمية أنها قادرة على تجاوز العقبات -بإذن الله- ثم بقيادة الطامحة التي تواصل الليل بالنهار من أجل تنمية المكان وخدمة الإنسان.

وأبان "الرشيد" أن مشروع "كورال بلوم" سيكون محط أنظار العالم ووجهة يقصدها الناس من جميع بلدان العالم من مستثمرين ومتنزهين بما يحتويه من منتجعات وفنادق وطبيعته الخلابة وتصميمه المستوحى من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة على أرض -بإذن الله-.

وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبد العزيز الرشيد عن اعتزازه بهذه الإنجازات الكبيرة التي تشهدها المملكة حالياً تضاف للمنجزات المتواصلة التي تؤكد مضي القيادة الرشيدة في توفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطن وطموحها بأن تكون المملكة من مصاف الدول المتقدمة؛ سائلاً الله أن يُديم على المملكة عزها وتقدّمها ورُقِيّها في ظل قيادتها الرشيدة.

كورال بلوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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