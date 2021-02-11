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التنمية المحلية تكشف نسبة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

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التنمية المحلية تكشف نسبة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء التنمية المحلية تكشف نسبة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

10:12 م الخميس 11 فبراير 2021

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، وصلت إلى 87% حتى الآن، موضحاً أن المحافظات تلقت نحو مليوني و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

وأضاف قاسم، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، أن محافظة القاهرة احتلت المستوى الأول في تلقي طلبات التصالح، وجاءت الجيزة في المستوى الثاني، وجاءت المنوفية في المستوى الخامس والدقهلية السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج في المستوى التاسع، وجاءت الفيوم في المستوى العاشر".

وتابع: مستمرون في العمل لإتمام عمليات إجراء التصالح، والمهم في الأمر أن التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن".

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