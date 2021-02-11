أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السياحة: تعين إيهاب سالم مساعدًا للوزير للشئون المالية والإدارية

Print
السياحة: تعين إيهاب سالم مساعدًا للوزير للشئون المالية والإدارية السياحة: تعين إيهاب سالم مساعدًا للوزير للشئون المالية والإدارية

مصراوي Masrawy

10:02 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً بشغل إيهاب السيد محمد سالم وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية لمدة عام بطريق الإعارة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الإعتماد على الكوادر المتميزة للنهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة.

وأوضح الوزير، أن من ضمن مهام منصبه الإشراف على كافة أعمال الشئون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكل ما يسنده الوزير إليه من أعمال أخرى.

يذكر أن إيهاب سالم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالاضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والادارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية