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"العساكر": التباعد الجسدي واجب ديني واجتماعي والتهاون قد يؤدي للهلاك

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"العساكر": التباعد الجسدي واجب ديني واجتماعي والتهاون قد يؤدي للهلاك "العساكر": التباعد الجسدي واجب ديني واجتماعي والتهاون قد يؤدي للهلاك
أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من

أكد المستشار والباحث الشرعي نايف بن محمد العساكر، اليوم الخميس، أن التباعد واجب ديني واجتماعي، مشيراً إلى أن رأي جمهور العلماء استقر على "أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب".

وتفصيلاً، حث الشيخ "العساكر" في تغريدات له عبر حسابه بتويتر على التباعد الجسدي، محذراً من التهاون بالإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال " العساكر " في تغريدة ثانية، تهاون الناس في التباعد، يؤدي إلى هلاكهم، مستشهداً بما ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتابه "الشعر والشعراء"- حول الطاعون -أنه "لم يحضر الجمعة سوى سبعة رجال وامرأة، وعندما سأل ابن عامر -إمام الجامع-: أين الناس؟ ردت عليه امرأة: تحت التراب.

واختتم المستشار والباحث الشرعي نايف العساكر تغريداته بالتأكيد على أن التباعد واجب والتهاون قد يؤدي إلى الهلاك.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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